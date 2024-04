Homem é brutalmente agredido por sete indivíduos em Sete Lagoas

Na noite de terça-feira (02), um homem foi brutalmente agredido por cerca de sete indivíduos que invadiram sua residência no bairro das Indústrias, em Sete Lagoas. A vítima relatou à Polícia Militar que os agressores não apresentaram qualquer motivo aparente para o ataque, desferindo socos, chutes e até golpes de enxada.

Foto: Reprodução/ Internet

Após as agressões, os autores fugiram do local. A Polícia Militar realizou um rastreamento na região e conseguiu localizar um menor infrator em via pública. Ele confessou sua participação nas agressões, alegando ter agido por ciúmes de sua namorada. No entanto, optou por permanecer em silêncio quanto aos detalhes do crime e à identificação dos outros envolvidos.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas com um corte profundo de aproximadamente 4 cm no couro cabeludo e uma fratura exposta no dedo da mão. Até o momento da confecção do boletim de ocorrência, ele ainda não havia sido liberado da unidade hospitalar, pois necessitava de intervenção cirúrgica para a correção da fratura.

O menor infrator foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O caso segue em investigação para identificar e responsabilizar os demais envolvidos nas agressões.

Da redação com 19ºRPM