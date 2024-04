Motorista se masturba na frente de adolescente após pedir informação em Sete Lagoas

Na tarde da última sexta-feira (05), no bairro Morro do Claro, em Sete Lagoas, uma adolescente que estava no passeio próximo ao portão de sua residência foi abordada por um homem em um veículo Hyundai IX35 de cor prata.

Foto: Reprodução/ Internet

O condutor, que ainda não foi identificado, se aproximou e solicitou informações sobre a localização de uma rádio.

No entanto, durante a conversa, o suspeito começou a se masturbar na frente da vítima, chegando ao ponto de pedir para que ela o acompanhasse ou o masturbasse. Diante da situação, a mulher decidiu deixar o local imediatamente e o condutor partiu com o veículo.

O homem foi descrito como moreno claro, por volta dos 40 anos de idade, com cabelos grisalhos. O pai da vítima afirmou ter obtido imagens das câmeras de segurança de um vizinho, que confirmam as características do veículo mencionado e mostram o autor se masturbando.

Apesar do rastreamento feito pela polícia, até o momento ninguém foi preso.

Da redação com informações do 19ºRPM