Polícia Militar prende em flagrante homem com armas, farto material irregular de pesca, armadilhas e drogas em Paraopeba

Durante a Operação Pesca Desembarcada Diurna, as equipes do 5º Pel MAMb - Sete Lagoas realizaram várias abordagens nas estradas vicinais dos municípios de Inhaúma e Paraopeba.

Durante esse patrulhamento, avistou-se um indivíduo com várias tatuagens, vestindo bermuda e sem camisa. Esse indivíduo, ao perceber a presença das viaturas policiais, entrou rapidamente em um comércio localizado às margens de uma estrada vicinal. Diante da suspeita, foi realizada uma abordagem nesse comércio e, com expressa autorização, na residência localizada no mesmo terreno. Nos locais abordados, foram encontrados os seguintes materiais:

Resultado da ação, culminou com a aprreensão dos seguintes materiais:

- 02 armas de fogo

- 03 munições calibre .38 deflagradas

- 01 cartucho calibre 28 deflagrado

- 01 virolador carregador

- 01 tablete de maconha

- 04 redes de emalhar

- 01 tarrafa

- 01 armadilha de animal silvestre (Gaiola de Tatu)

Essa operação resultou em importantes apreensões e na prisão em flagrsante do indivíduo suspeito. A atuação das equipes foi fundamental para a segurança e o combate a atividades ilegais na região.

Enquadramento:

- POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

- POSSE ILEGAL DE ARMADILHA DE CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES

- POSSE DE DROGAS

- GUARDAR PETRECHO DE PESCA DE USO PROIBIDO PARA CATEGORIA

