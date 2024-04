Acidente fatal em Curvelo: condutor é detido por embriaguez após atropelar e matar homem

Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (07) no Bairro Serra Verde, em Curvelo. O condutor do veículo, um homem de 43 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e evasão do local do acidente.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h30 na Rua José de Oliveira Reis. A vítima, estava caída ao solo quando os militares chegaram ao local. Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo, fugiu do local após o acidente, mas foi localizado pela polícia em sua residência. Ele confessou ter bebido antes de dirigir e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o veículo apresentava danos compatíveis com o acidente. O carro foi apreendido.

De acordo com testemunhas, a vítima tinha o costume de se jogar na frente de carros para pedir dinheiro. A polícia investiga se essa foi a causa do acidente.

O motorista foi preso e levado para a delegacia de Curvelo. Ele vai responder por homicídio culposo, embriaguez ao volante e evasão do local do acidente.

Da redação