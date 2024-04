Tumulto em bar termina com disparos de arma de fogo em Sete Lagoas

Na noite de domingo (07), um homem foi preso em flagrante após efetuar disparos de arma de fogo em um bar no bairro Por do Sol, em Sete Lagoas. A ocorrência foi registrada pela equipe da ROCCA/Tático Móvel, que atendeu a uma chamada de tumulto no local.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

Segundo informações, o suspeito se irritou com o som alto da música no bar e tentou baixar o volume, gerando uma discussão com os clientes. Ele então teria deixado o local e retornado armado, efetuando disparos para o alto.

Testemunhas confirmaram a versão aos policiais e relataram que também foram ameaçadas pelo homem. Em uma rápida ação, a equipe policial localizou o autor em sua residência, onde foi encontrada uma arma de fogo e munições.

O suspeito foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi informado de seus direitos constitucionais. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Da redação