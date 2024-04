Caminhonete roubada na avenida Norte/Sul é recuperada em Sete Lagoas

Na manhã de segunda-feira (08), uma caminhonete Amarok de cor prata, foi roubada na Avenida Norte/Sul, próximo ao Posto Santana, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Internet

A vítima relatou à Polícia Militar que estava estacionada quando foi abordada por um homem negro, trajando blusa de moletom cinza com capuz e rosto coberto por um pano preto. O autor a ameaçou com uma tesoura de grama e roubou sua carteira com cartões e uma corrente de ouro, além da caminhonete.

A vítima e a viatura CPU iniciaram o rastreamento do veículo, que foi localizado em uma área de loteamento entre os bairros Itapuã e Tamanduá. Testemunhas viram o autor abandonando a caminhonete e fugindo em direção ao bairro Brasília.

O modus operandi e características do autor eram semelhantes a descrições de roubos anteriores na região.

A caminhonete foi removida ao pátio do Auto-Socorro Silva. A Polícia Militar continua em busca do autor para sua captura.

Da redação