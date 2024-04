VÍDEO: alvo da PM, 'Era do Gelo' é preso em Sete Lagoas

Pareciam cenas de filme: policiais militares, gritando em frente ao portão de uma casa localizada no bairro Interlagos II, em Sete Lagoas, a ponto de arrombá-la para prender um suspeito. Agentes com lanternas a buscarem o autor, deixando uma comunidade em suspense. Detido, diversos agentes o cercam para garantir que não fugiria. O vulgo do homem preso: "Era do Gelo".

A ação aconteceu no início da noite desta quarta-feira (10), na Rua Nair Miranda. De acordo com a Polícia Militar, 'Era do Gelo' é um homem conhecido dos agentes por praticar delitos, na sua maioria roubos. Ele seria um dos alvos do 25º Batalhão da PM, já que tinha um mandado de prisão contra ele.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, nota-se a ostensividade da operação: diversos militares em busca do autor, que se refugiou em uma casa. Em um dos vídeos, é notado a ordem de um dos agentes para que 'Era do Gelo' abrisse a porta. Com ele foi apreendido uma arma de fogo.

O autor foi encaminhado para o sistema prisional.

Filipe Felizardo