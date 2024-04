Homem não identificado é assassinado no centro de Sete Lagoas

Na madrugada desta quinta-feira (11), um homem foi morto a golpes de faca na rua Coronel Américo Teixeira, no centro de Sete Lagoas. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada caída no chão por uma equipe da Polícia Militar, acionada via rede de rádio sobre uma briga em um posto de combustíveis próximo à rodoviária.

Foto: Reprodução/ Internet

Testemunhas relataram que os autores do crime, após a briga, jogaram algo em um bueiro antes de fugir. A equipe de patrulha localizou os suspeitos nas proximidades e os conduziu à delegacia para averiguação.

A vítima não portava documentos pessoais, o que dificultou a identificação. A investigação do caso está em andamento pela Polícia Civil.

Da redação com 25ºBPM