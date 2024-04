PM deflagra Operação Impacto em Sete Lagoas e apreende drogas, armas e prende oito suspeitos

Em uma ação conjunta, a 19ª Região da Polícia Militar (19ª RPM) e o 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) deflagraram, na última quinta-feira (11), a Operação Impacto na subárea da 46ª Companhia Independente (46ª CIA) na cidade de Sete Lagoas. A operação visava desarticular uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e homicídios, além de combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.

Foto: Divulgação/ 25ºBPM

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos pontos da cidade. As equipes policiais apreenderam um grande arsenal de drogas, incluindo 780 pedras de crack, 125 papelotes de cocaína, 66 tabletes de haxixe, 2 tabletes de maconha, 1 pedra bruta de crack, 5 porções de haxixe, 1 porção grande de cocaína, 2 porções de maconha, 2 balanças de precisão, 11 celulares, R$ 1.960,00 em dinheiro, vasto material para endolagem de drogas, 1 kit roni, 7 carros e 5 motocicletas.

Ao todo, 8 pessoas foram presas durante a operação. Além das apreensões e prisões, as equipes policiais também realizaram blitz em diversos pontos da cidade, abordando 187 veículos e 230 pessoas. Foram lavrados 38 Autos de Infração de Trânsito (AITs) e 7 carros e 5 motocicletas foram removidos do local.

A Operação Impacto faz parte das ações contínuas da Polícia Militar de Minas Gerais no combate à criminalidade e na promoção da segurança pública. A PM reforça seu compromisso com a população e pede a colaboração de todos para denunciar atividades criminosas através do 190.

Material apreendido:

780 pedras de crack

125 papelotes de cocaína

66 tabletes de haxixe

2 tabletes de maconha

1 pedra bruta de crack

5 porções de haxixe

1 porção grande de cocaína

2 porções de maconha

2 balanças de precisão

11 celulares

R$ 1.960,00 em dinheiro

Vasto material para endolagem de drogas

1 kit roni

7 carros

5 motocicletas

Pessoas presas: 8

Veículos abordados: 187

Pessoas abordadas: 230

AITs lavrados: 38

Carros removidos: 7

Motocicletas removidas: 5

Da redação com 25ºBPM