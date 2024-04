Motocicleta e dinheiro são roubados em assalto a bar em Sete Lagoas

Um assalto a bar na noite de sexta-feira (12) na Rua Maria da Conceição Barcelos Almeida, em Sete Lagoas, terminou com o roubo de uma motocicleta e dinheiro.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o proprietário do estabelecimento, um indivíduo entrou no local e pediu um refrigerante e dois cigarros de palha. Logo em seguida, o assaltante sacou uma arma de fogo, semelhante a um revólver, e anunciou o assalto.

O casal que estava no bar foi rendido pelo criminoso, que revirou a casa e roubou R$ 1.400,00 do caixa, além da motocicleta Honda NXR Bros 160, cor vermelha, placa RND-7B05.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar os autores do crime. A polícia também procurou por câmeras de segurança nas proximidades, mas não encontrou nenhuma imagem que pudesse ajudar na identificação dos criminosos.

O caso está sendo investigado.

Da redação