Médico foragido é suspeito de novo caso de importunação sexual em UPA de Santa Luzia

A Polícia Militar está à procura de um médico de 37 anos, acusado de importunação sexual contra um paciente de 22 anos, no interior da UPA São Benedito, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu na última sexta-feira (12 de abril). O médico já era procurado pela justiça de Belo Horizonte por envolvimento em outro caso semelhante.

UPA São Benedito — Foto: Reprodução/Google StreetView

De acordo com o relato do paciente à Polícia Militar, ele chegou à UPA por volta das 13h com fortes dores nas pernas, sendo atendido apenas às 16h. Durante a consulta, que ocorreu com a porta fechada, o médico examinou as pernas, abdômen e virilha do paciente, questionando-o sobre as dores. Em seguida, solicitou que o jovem abaixasse as calças, tocando em seu órgão genital e sugerindo que fossem para outra sala para aplicar uma pomada.

Na outra sala, o médico manipulou o órgão genital do paciente em um gesto de masturbação. Quando questionado, o médico afirmou que se tratava de um "método normal" utilizado por ele. Uma funcionária da limpeza, suspeitando da demora no atendimento, espiou pela fresta da porta e flagrou a ação imprópria do médico. Após ser confrontado, o médico saiu da sala alegando que retornaria, mas fugiu da unidade de saúde.

Ao verificar os dados do médico, a Polícia Militar descobriu que ele possui um mandado de prisão em aberto desde 31 de janeiro deste ano por casos semelhantes. Até o momento, ele não foi localizado.

Da Redação com O Tempo