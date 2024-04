Homem morto em operação da Polícia Militar de Sete Lagoas tinha extensa ficha criminal

A operação policial ocorrida no bairro Brasília, em Sete Lagoas, no último sábado (13), que culminou com a morte de "Philipe da Prainha", revela que o autor tem uma extensa ficha criminal: 11 roubos, sendo três deles mais recentes, tráfico de drogas, 3 de lesão corporal, 1 de porte de arma de fogo, entre outros.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades receberam informações de que o suspeito estava nas imediações de um local conhecido como "Prainha", no referido bairro. Considerando o histórico criminal do indivíduo e a alta incidência de criminalidade na área, as equipes do Tático Móvel da PM foram prontamente deslocadas para lá.

Ao chegarem, os agentes cercaram a residência onde o autor estava. Percebendo a presença da polícia, o indivíduo tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi interceptado. Diante da resistência do suspeito, os policiais ordenaram que ele se rendesse. Fingindo acatar a ordem, ele simulou rendição e tentou fugir novamente.

Durante a fuga, "Philipe da Prainha" foi confrontado por um policial, que relatou ter visto o indivíduo armado e apontando a arma em sua direção, no relato do boletim de ocorrência. Para se proteger, o policial efetuou dois disparos, levando o suspeito a continuar sua tentativa de fuga, chegando a subir em um telhado, que cedeu, fazendo com que ele caísse na sala de outra residência.

Mesmo ferido, o suspeito continuou tentando escapar, pulando janelas e invadindo outras casas. Em outra tentativa de fuga, ele se deparou com outro policial, que também relatou no B.O. ter sido ameaçado pelo suspeito armado. O policial, em legítima defesa, efetuou três disparos contra "Philipe da Prainha".

Após os confrontos, o suspeito ainda estava vivo e foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde foi atendido, e constatou-se que ele havia sido alvejado por dois disparo, vindo a morrer. Um revólver foi encontrada com o autor.

A perícia criminal foi acionada e os policiais militares envolvidos na ação foram encaminhados à sede do 25º Batalhão da PM (BPM) para os procedimentos cabíveis. As armas dos policiais também foram apreendidas.

A Corregedoria da PM foi informada sobre o caso, mas não compareceu ao local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Da redação com informações do 25ºBPM