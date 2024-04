Jovem de 21 anos é morto a tiros em Corinto

Um jovem de 21 anos, identificado como Bruno Eduardo Vieira Veloso, foi morto a tiros dentro de sua casa em Corinto na noite de quarta-feira (17). O crime foi presenciado pela companheira da vítima, que não ficou ferida.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a Polícia Militar, a vítima e sua companheira estavam no quarto com o filho quando ouviram um barulho forte no portão. Ao verificar, perceberam que um homem havia invadido a residência. Na tentativa de proteger a família, Bruno fechou a porta do quarto, mas o criminoso efetuou diversos disparos através da porta, acertando o jovem.

Após a vítima cair ao chão, o atirador entrou no quarto e disparou mais vezes contra Bruno. A companheira e o filho não se feriram.

A testemunha não conseguiu identificar o autor do crime e afirmou que a vítima não tinha inimigos ou qualquer tipo de desavença que pudesse motivar o assassinato.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou seis perfurações de bala no corpo da vítima. Foram recolhidos no local oito estojos deflagrados e uma munição intacta de calibre 9 mm.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor do crime e esclarecer a motivação do assassinato.

Da redação