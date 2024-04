Homem é esfaqueado após vencer partida de sinuca em Sete Lagoas

Durante a madrugada desta quinta-feira (18), uma agressão num bar da Vila São Dimas, na avenida Secretário Divino Padrão em Sete Lagoas, assustou quem estava no local. De acordo com o relato da vítima, um homem de 45 anos, enquanto ele jogava sinuca foi surpreendido pelo agressor que, contrariado pela derrota numa partida, se aproximou por trás e esfaqueou seu peito do lado esquerdo.

Foto ilustrativa: Freepik

O agressor foi apontado pela vítima aos policiais como sendo um homem de 43 anos que portava objeto semelhante a uma faca durante a agressão. Ele teria também proferido ameaças de morte antes de fugir do local. Até o fechamento desta matéria o agressor ainda não havia sido encontrado pela Polícia. Buscas foram feitas na própria residência do suspeito.

A vítima foi socorrida por um colega e levada para o Hospital Municipal, aparentemente sem lesões em órgãos vitais.

