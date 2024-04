Confronto armado em Capim Branco resulta em apreensão de drogas e armas

Uma operação policial realizada na tarde desta quinta-feira (18) no bairro Represa, em Capim Branco, Minas Gerais, resultou em um confronto armado e na apreensão de drogas e armas de fogo. A ação, coordenada pelas equipes Tático Móvel da 11ª Companhia da Polícia Militar Independente (11ª Cia PM Ind), teve como objetivo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela comarca de Matozinhos.

Foto: Reprodução/ Internet

Ao chegarem à residência do alvo, os policiais foram surpreendidos pela tentativa de fuga do suspeito, que estava armado e pulou muros de casas vizinhas. As equipes policiais o perseguiram até um imóvel próximo, onde ele sacou a arma e mirou em direção aos militares. Diante da iminente ameaça à segurança dos agentes, foi necessário realizar disparos de arma de fogo para neutralizar o perigo.

O suspeito foi atingido e socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matozinhos, de onde foi transferido para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte.

Com o apoio da equipe Rocca do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), foram encontrados na residência do suspeito os seguintes materiais:

1 arma de fogo apreendida

8 cartuchos calibre .22

2 porções consideráveis de crack

10 papelotes de cocaína

As investigações continuam em andamento para apurar todas as circunstâncias do ocorrido e identificar os envolvidos

Da redação com Por Dentro de Tudo