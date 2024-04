Homem é morto durante operação em Pedro Leopoldo

Um homem de 31 anos foi morto na manhã de quinta-feira (18) durante uma operação da ROTAM no bairro Donato, em Pedro Leopoldo. Segundo a polícia, o suspeito teria apontado uma arma para os militares durante a ação.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem era alvo de um mandado de prisão em aberto por envolvimento em atividades ilícitas. Durante a operação, de acordo com a polícia, o homem teria apontado uma pistola 9mm na direção dos policiais que revidaram atirando.

O suspeito foi socorrido para o Hospital Regional de Pedro Leopoldo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Na mesma ação, outras residências foram revistadas, resultando na apreensão de munições, drogas e um carregador de pistola.

Os policiais envolvidos no confronto foram conduzidos ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) para prestar depoimento e passar por procedimentos administrativos. As armas dos militares foram recolhidas pela Corregedoria da Polícia Militar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Da redação

