Policial militar reage a tentativa de assalto e prende suspeito em Sete Lagoas

Um militar reagiu a uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (21), no bairro Belo Vale, em Sete Lagoas. O suspeito, que estava armado com um revólver, foi preso após confronto com o policial.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com informações, o militar estava retornando para casa quando se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação do policial, o suspeito sacou a arma e o rendeu. Reagindo à ação criminosa, o militar sacou sua pistola e efetuou um disparo em direção ao autor, sem, no entanto, atingi-lo.

O suspeito abandonou a arma e fugiu a pé, mas foi localizado pelas guarnições da Polícia Militar que realizaram buscas na região. Ao ser preso, o indivíduo apresentava ferimentos nas pernas, possivelmente causados ao pular um muro durante a fuga. Ele foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento médico e, em seguida, à delegacia de polícia.

O revólver calibre 22, utilizado pelo suspeito, foi apreendido junto com seis cartuchos intactos. A arma e os munições foram encaminhados à delegacia para os trâmites legais.

Da redação