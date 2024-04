Homem é preso após exibir genitais em praça pública em Sete Lagoas

Um homem foi preso em flagrante por ato obsceno na manhã deste domingo (22), na Praça Dom Carlos Carmelo Moto (Praça da Feirinha), no centro de Sete Lagoas. A ação foi realizada por guardas municipais que patrulhavam a área.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 11h, os agentes receberam a solicitação de uma mulher que presenciou o ato. A vítima relatou que passava pela praça com sua amiga quando se deparou com o homem com seus órgãos genitais expostos, sem se importar com a presença das duas e continuando em atitude obscena. Assustadas, as mulheres correram para longe do local e acionaram a Guarda Municipal.

Os guardas municipais se dirigiram à praça e localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelo crime de ato obsceno.

Da redação