Homem é preso por comércio ilegal de vale transporte em Pedro Leopoldo

Um homem foi preso em flagrante na tarde de ontem (23) por comércio ilegal de vale-transporte na rodoviária de Pedro Leopoldo. A prisão ocorreu após uma investigação que teve início na Estação Vilarinho.

Foto: Reprodução/ Internet

O acusado, que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime, foi flagrado entregando cartões de vale-transporte a passageiros em troca de dinheiro. Segundo ele, o esquema fraudulento consistia em pegar cartões de terceiros, cobrar uma porcentagem para vender as passagens e oferecer descontos para atrair clientes.

Com essa prática, os passageiros repassavam o valor em dinheiro ao acusado e embarcavam nos ônibus utilizando os cartões, causando prejuízos ao sistema de transporte público.

No momento da prisão, foram encontrados com o acusado 22 cartões de vale-transporte e R$ 7,00 em dinheiro, provenientes da venda dos cartões. Durante a abordagem, uma mulher que também estava praticando o mesmo crime tentou esconder algo próximo a uma loja e fugiu da guarnição. Ao verificar o local, os agentes encontraram 21 cartões de vale-transporte, que também foram apreendidos.

Diante dos fatos, dos materiais apreendidos e da confissão do autor, ele foi conduzido para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Da redação

