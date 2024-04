Indivíduos invadem casa e atiram contra mulher trans em Sete Lagoas

Uma mulher trans de 30 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio por dois homens no bairro Jardim Primavera, na noite de quarta-feira (24). Os autores estão desaparecidos.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava em sua casa, onde também funciona um centro de umbanda, com mais três pessoas. Os autores pularam o muro do local, atiraram contra o cão de estimação dela e começaram a segui-la. Ela correu para o interior da casa e fechou uma porta de vidro.

Os autores dispararam contra essa porta de vidro por quatro vezes. A vítima foi atingida nos braços esquerdo e direito, e no tórax. Ela foi socorrida e não corre risco de morrer. Câmeras de segurança na região captaram a ação, porém, as imagens não foram disponibilizadas.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que houve uma discussão entre a mulher e três frequentadores do centro religioso, mas não pode-se afirmar relação com este crime.

Da redação com 25º BPM