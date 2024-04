Avião que seria usado no tráfico de drogas pousa em fazenda de Papagaios; autoridades investigam

Um avião clonado pousou numa fazenda de Papagaios, na noite da última quarta-feira (24). O piloto da aeronave teria fugido. Autoridades investigam o ocorrido como suposto transporte de entorpecentes.

Foto: Polícia Militar / reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes receberam uma ligação relatando o pouso do avião e que ele estava fazendo transbordo de uma carga não identificada para outros dois veículos. A denúncia ainda relata que a aeronave foi abastecida com galões e combustíveis que estavam escondidos em um milharal perto dali.

Ao chegarem lá, os militares depararam com o avião numa pista de pouso da fazenda, mas ninguém estava perto dele. Segundo o B.O., foram apreendidos dois pacotes de "folhas verdes" com adesivos e número de telefone.

Em rastreio pela região, foram encontrados os galões de combustíveis na lavoura de milho: eram treze deles, cada qual com 50 litros e cheios, além cinco tambores de 200 litros vazios e uma mangueira elétrica conectada a uma bomba.

Os militares apontaram que havia o rastro de um indíviduo que, supostamente, estaria fazendo a guarda da aeronave, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Federal foi acionada e mandou uma equipe à fazenda, que realizou uma perícia.

Avião clonado

Segundo o site especializado em aviação AeroIn, o avião é um Cessna P210N, que teria sido modificado para ser utilizado para o tráfico de drogas. Foram alteradas a pintura, janelas e matrícula da aeronave - posto que na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o modelo com o cadastro seria um Cessna C210L.

Filipe Felizardo com AeroIn