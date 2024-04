Polícia apreende grande quantidade de drogas em operação em Santa Luzia

Uma operação policial realizada na tarde de sexta-feira (26) na Rua Dom Silvério, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Santa Luzia, resultou na apreensão de um grande quantitativo de drogas e materiais utilizados para o tráfico.

Foto: Divulgação/PMMG

A ação foi deflagrada pela 150ª Companhia da Polícia Militar (150ª CIA) após informações da Superintendência de Operações Federais (SOF) apontarem a residência como local de armazenamento e distribuição de ilícitos.

Durante a operação, os militares localizaram e apreenderam os seguintes materiais:

462 pedras de crack;

4.814 pinos e 89 invólucros de cocaína;

265 microtubos de maconha;

200 potes pequenos de haxixe;

2 balanças de precisão;

1 rádio comunicador;

4 folhas com anotações do tráfico.

As investigações indicam que o material pertencia a um indivíduo ligado ao grupo PCC, recentemente preso e com mandado de prisão expedido no Distrito Federal.

Apesar da apreensão significativa, ninguém foi preso durante a operação.

