Dois homens foram mortos a tiros no Barreiro em Sete Lagoas; autoria do crime é desconhecida

Dois homens foram encontrados sem vida pelo filho de um deles em uma oficina mecânica no Barreiro, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Internet

Neste sábado (27), pela manhã, o filho de um dos homens foi até a oficina mecânica de seu pai e encontrou o portão aberto. Ao entrar no local, deparou-se com seu pai e outro indivíduo sem vida.

As autoridades policiais, acionadas após o ocorrido, identificaram as vítimas como C.R.B e R.F.S. e autoria do crime ainda é desconhecida.

Segundo o filho de uma das vítimas, o celular de seu pai foi roubado, assim como as câmeras de segurança da oficina.

Testemunhas relataram que C.R. havia sido ameaçado por um cliente da oficina, que se recusava a pagar pelos serviços de reparo em seu veículo. No entanto, essa pessoa ainda não foi identificada pelas autoridades.

A perícia realizada no local constatou que C.R. foi atingido por dois disparos, enquanto R.F. foi alvejado três vezes.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Da Redação