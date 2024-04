Tiroteio em Sete Lagoas termina com apreensão de drogas e munições

Na noite desta segunda-feira, por volta das 20h30, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de troca de tiros no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira. Ao chegarem no local, populares informaram que os envolvidos já haviam fugido.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

Após buscas intensivas, a guarnição localizou um indivíduo de, conhecido como "Maicon Baleado" de 19 anos que, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir pulando muros e telhados das residências vizinhas. Durante a fuga, o suspeito abandonou dois cartuchos de munição calibre 12, três aparelhos celulares e R$ 252,00 em dinheiro.

Com o cerco da área realizado pelas equipes policiais, o indivíduo foi finalmente detido. Com a ajuda do cão farejador "Anja", foram encontrados ainda um cigarro de maconha e duas buchas da mesma droga em posse do suspeito.

No local onde os disparos iniciais foram registrados, a perícia criminal encontrou um suporte de tambor de revólver, um projétil deflagrado, duas perfurações de arma de fogo no muro e diversas perfurações de munição calibre 12 no portão da residência, todas feitas de dentro para fora.

Testemunhas informaram que o outro autor dos disparos seria um indivíduo conhecidos como "Grilo", e que a troca de tiros teria ocorrido devido à disputa por território do tráfico de drogas na região.

O indivíduo detido foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, junto com os materiais apreendidos. A investigação do caso segue em andamento para identificar e localizar os demais envolvidos na troca de tiros.

Da redação com 19ºRPM - ASCOM