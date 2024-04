Veja detalhes sobre a briga na porta do Arthur Bernardes ocorrida nessa segunda-feira

O caso que deixou Sete Lagoas indignada: um idoso foi agredido por adolescentes na porta da Escola Estadual Arthur Bernardes, no centro, nessa segunda (29). Antes, o neto dele teria apanhado do grupo.

Foto: reprodução redes sociais

De acordo com relato da Polícia Militar em boletim de ocorrência e com fontes ouvidas pela reportagem, o adolescente de 16 anos vítima das agressões tinha se desentendido com um dos autores, de 15 anos. Ele teria ameaçado o garoto dias antes.

Na segunda, o adolescente foi cercado pelo autor e outros que começaram a agredi-lo com chutes e socos, já na saída da escola. O avô do menor (71 anos) foi socorrê-lo e acabou sendo cercado pelo grupo. Ele teve corte no supercílio direito, hematomas pelo rosto e inchaço nos olhos. O idoso foi socorrido pelo SAMU.

A PM apontou dois autores para o fato, sendo que um deles foi encontrado nas redondezas do Arthur Bernardes, através dos vídeos realizados por quem estava presente. De acordo com o relato, ele teria sido chamado pelo desafeto do menor agredido para a briga. Ele foi apreendido, e a sua mãe acompanhou os procedimentos legais.

Um boato nas redes sociais apontava que o menor teria sido apreendido nesta terça-feira (30), o que é falso, de acordo com a corporação.

Alunos relatam mais envolvidos

Apesar da corporação identificar dois autores, segundo os alunos do Arthur Bernardes foram mais infratores envolvidos nesta confusão. Uma fonte relatou ao SeteLagoas.com.br de que o motivo da briga foi um tapa no rosto no banheiro do colégio. Logo após, o "autor intelectual" estava marcando o entrevero contra o desafeto. "Nenhum deles é santo, nem o neto do senhor [agredido]" relata.

Um jovem maior de idade participou do entrevero, sendo ele primo de um dos menores. Apesar de não haver registro dele como um dos autores na briga no boletim de ocorrência, diversos boatos correm sobre áudios que seriam supostamente da mãe do envolvido, e até o registro de disparos em uma casa no bairro Lagoa Grande. Segundo a Polícia Militar, estes disparos não tem relação com a briga no Arthur Bernardes.

Da redação