PM prende foragido da justiça no Planalto

Militares do 25º Batalhão prenderam, nessa terça-feira (30), um foragido da justiça no bairro Planato, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

De acordo com a corporação, o autor estava na Rua Sevigne Almeida Monteio. Ele foi abordado e detido. Ele possui diversas passagens, dentre elas furto, ameaça e tráfico de drogas.

Da redação com 25ºBPM

