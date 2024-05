Caminhoneiro é rendido e roubado em assalto na MG-238 em Sete Lagoas

Um caminhoneiro foi vítima de assalto na noite da última terça-feira (30), na MG-238, em Sete Lagoas. O crime aconteceu por volta das 22h, próximo ao posto de combustível "ALE", no KM 28 da rodovia.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

De acordo com o relato da vítima, ele estava pernoitando no local quando percebeu movimentação suspeita na carroceria de sua carreta Scania. Ao verificar, ele foi abordado por quatro criminosos, um dos quais simulando estar armado com um bastão.

Os assaltantes renderam o caminhoneiro e o obrigaram a entrar na cabine do caminhão, enquanto os outros bandidos saqueavam a carga de pneus. Aproveitando-se de um momento de distração, a vítima acionou o botão de pânico do veículo e conseguiu fugir para o posto de gasolina, pedindo ajuda e acionando a polícia.

Os criminosos fugiram do local em um caminhão VW baú branco, antigo, com problemas na descarga, e possivelmente com o apoio de outro veículo que estava estacionado na rodovia. Apesar das buscas da polícia, os autores do crime e os veículos utilizados não foram localizados.

A carga roubada era composta por cerca de 10 pneus, além do celular da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Da redação