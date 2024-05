Motorista de aplicativo sofre assalto após show de Bruno e Marrone em Sete Lagoas

Um motorista de aplicativo foi vítima de assalto na madrugada de hoje, após o término do show de "Bruno e Marrone" em Sete Lagoas. O crime aconteceu por volta da 1h da manhã, na Rua Joviniano Santos, no Bairro Belo Vale II.

Imagem: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

A vítima, um homem de 33 anos, relatou à polícia que três passageiros entraram em seu veículo após o show. Um dos passageiros era aparentemente menor de idade, enquanto os outros dois aparentavam ter 18 anos, eram morenos, magros e usavam calças jeans. Um deles vestia uma blusa de frio clara.

Os passageiros pediram para serem levados do Bairro Boa Vista ao Bairro Jardim dos Pequis. Em determinado momento, já próximo ao destino, em uma estrada de terra e local ermo, os autores sacaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Eles roubaram o celular da vítima e cerca de R$ 500 em dinheiro. Durante o assalto, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com um dos autores, que desferiu um soco em sua testa. Em seguida, os assaltantes fugiram a pé, sentido ao bairro Jardim dos Pequis.

A polícia foi acionada e realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar os autores.´

O caso segue sendo investigado.

Da redação

