Confronto com a PM resulta em um morto e um preso em Lagoa Santa

Uma operação da Polícia Militar (PM) na noite da última quarta-feira (01) no bairro Promissão II, também conhecido como Barraginha, terminou com um suspeito morto e outro preso.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da PM, a ação tinha como objetivo combater a criminalidade violenta e o tráfico de drogas na região. Durante a operação, os militares adentraram em uma área de mata conhecida como rota de fuga de criminosos, onde encontraram dois suspeitos.

Ao darem voz de prisão, os suspeitos reagiram atirando contra os policiais, dando início a um confronto armado. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. O outro indivíduo também foi baleado e socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu posteriormente.

No local, os militares apreenderam drogas, uma arma de fogo e dinheiro. O segundo suspeito foi preso em flagrante por homicídio funcional e tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que continuará investigando o caso.

Da redação

