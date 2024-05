Invasão domiciliar em Matozinhos leva à apreensão de drogas e busca por suspeito

Na tarde de quinta-feira (02), um morador do bairro Vista Alegre, em Matozinhos, teve a desagradável surpresa de encontrar um indivíduo desconhecido dentro de sua casa. Sem camisa e sem dar explicações plausíveis para sua presença, o intruso evadiu-se do local.

Foto: Reprodução/ Internet

Alertada pelo morador, a Polícia Militar compareceu ao local e realizou uma varredura minuciosa da residência. Durante a busca, os agentes encontraram três tabletes médios de substância esverdeada análoga à maconha, além de duas buchas da mesma substância. As drogas estavam escondidas no canto do terreno, próximo ao muro, onde um cano de PVC permitia a visualização da rua.

Diante da disposição estratégica da droga e da acessibilidade do local para a venda, a suspeita recaiu sobre o indivíduo que invadiu a casa. Acredita-se que ele estivesse utilizando o imóvel como ponto de tráfico.

Apesar das buscas intensificadas nas adjacências, o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para as autoridades competentes para as devidas providências.

Da redação