Funcionária é alvo de assalto seguido de estupro por menor no bairro Kuwait

No fim da tarde de quinta-feira (02 de maio), uma ação criminal violenta aconteceu num estabelcimento comercial no bairro Kuwait, em Sete Lagoas. Uma funcionária foi assaltada e estuprada por um menor de idade dentro do local de trabalho. O autor foi apreendido pela Polícia Militar.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, o menor mascarado e armado com uma faca entrou no estabelecimento e forçou a vítima a entregar objetos de valor e dinheiro. Além disso, sob ameaças a mulher foi forçada a manter relações sexuais com o agressor. Ele teria afirmado que os crimes foram encomendados.

Após os crimes o autor fez novas ameaças contra a vítima em caso de denúncia para as autoridades. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas para atedimento médico e exames que confirmaram as agressões.

A Polícia Militar conseguiu rastrear e apreender o menor de idade que confessou os crimes. O caso foi direcionado à Polícia Civil para andamento das investigações.

Da Redação com informações do 25º BPM