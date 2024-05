Polícia Civil confirma identificação do corpo encontrado em lagoa no último dia 29

Está em investigação pela Polícia Civil a morte de Raimundo Geraldo Félix (62 anos). Ele foi encontrado morto na Lagoa do Mucuri, a da Feirinha em Sete Lagoas, no último dia 29 de abril.

Foto: Ilustrativa/Internet

A corporação informou que o homem morava no bairro Manoa e era um paciente psiquiátrico. A causa da morte foi afogamento e não havia sinais de violência no corpo de Raimundo Geraldo. Um inquérito sobre o caso foi instaurado e segue em andamento na PCMG.

Afogamentos em lagoas da cidade

No último ano, Sete Lagoas registrou uma "epidemia" de casos de afogamento na Lagoa Paulino, cartão-postal da cidade. Foram quatro ocorrências fatais entre novembro e dezembro de 2023.

Segundo a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, todos os casos apurados até aquele momento eram de pessoas em situação de rua e que tinham por linha de investigação o auto-extermínio.

Se você está passando por dificuldades psicológicas e emocionais ou conhece uma pessoa nesta situação, converse com alguém, ofereça ajuda e também busque apoio profissional. Além disso, o Centro de Valorização da Vida (CVV) é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção ao auto-extermíno para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), por chat, e-mail e pessoalmente.

Da Redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI