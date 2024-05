Homem é detido após ameaçar ex-companheira grávida e esfaquear cunhado em Contagem

Um indivíduo de 33 anos foi detido após um crime grave em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é acusado de ameaçar sua ex-companheira, que está grávida, esfaquear o cunhado e incendiar uma motocicleta.

De acordo com relatos da Polícia Militar, o suspeito, recém-libertado da prisão, não aceitava o término do relacionamento com sua ex-parceira, de 22 anos, que se encontra no nono mês de gestação. Ele foi até a residência da família da mulher, localizada no bairro Nova Contagem, e lançou explosivos sobre o portão.

Os cunhados da mulher confrontaram o homem do lado de fora da casa e testemunharam-no incendiando uma motocicleta. Uma briga física seguiu-se, culminando no suspeito esfaqueando um dos ex-cunhados, de 32 anos. Após os ataques, o suspeito fugiu e buscou abrigo em uma igreja evangélica, mas foi capturado pela polícia e por civis depois de tentar pular o muro do local.

A vítima esfaqueada sofreu ferimentos em várias partes do corpo e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vargem das Flores.

Enquanto isso, a mulher grávida entrou em trabalho de parto e também foi encaminhada para a UPA Vargem das Flores. Ela relatou à polícia estar sendo perseguida pelo agressor, com quem teve um relacionamento. O dono da motocicleta incendiada, de 19 anos, corroborou os relatos das outras vítimas.

O suspeito, ao ser interrogado pela polícia, afirmou que planejava matar a ex-companheira após ser liberado da prisão e que não se importaria caso ela perdesse o bebê, que é seu filho. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Duas facas foram apreendidas com o suspeito.

