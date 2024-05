Dupla armada assalta pescadores em São José da Lapa

Dois homens foram vítimas de assalto à mão armada na tarde desta segunda-feira (06) enquanto pescavam na Lagoa do Areal, em São José da Lapa. De acordo com as vítimas, elas foram abordadas por dois indivíduos, um deles portando uma pistola preta.

Foto: Reprodução/ Internet

Sob ameaça de arma de fogo, os criminosos subtraíram as chaves do carro, da motocicleta e dois celulares das vítimas, fugindo em seguida em direção à Nova Granja ou pela MG424.

Viaturas da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas não obtiveram êxito na captura dos autores ou na recuperação dos pertences roubados. As tentativas de rastrear os celulares das vítimas também foram infrutíferas devido à falta das senhas de acesso.

A Patrulha Rural da PM, por sua vez, coletou informações nas proximidades do local do crime e obteve imagens de uma motocicleta que teria sido utilizada pelos criminosos na ação. As imagens mostram o condutor da motocicleta trajando calça jeans, chinelo, blusa preta e capacete branco.

Apesar das diligências, até o momento ninguém foi preso.

Da redação