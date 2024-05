Vereador de Fortuna de Minas é preso após invadir casa da ex-esposa

Na noite desta terça-feira (7), o vereador de Fortuna de Minas, Victor Storck Alonso (MDB), de 28 anos, foi preso após supostamente invadir a casa de sua ex-esposa e agredi-la. Segundo a Polícia Militar, o crime teria acontecido por volta das 22h, na residência da vítima, localizada no bairro centro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 23 anos, estava em casa com um amigo quando percebeu a presença do ex-marido no local. O homem, que havia se separado da vítima há cerca de um mês, teria subido em um poste de luz para acessar o segundo andar da casa, onde a vítima e o amigo se encontravam.

Ao entrar no cômodo, o vereador teria partido para cima do amigo da vítima com a intenção de agredi-lo. A vítima, no entanto, teria se colocado na frente para evitar o confronto e acabou sendo empurrada com força pelo ex-marido. O amigo da vítima, por sua vez, teria fugido da casa para pedir ajuda.

Após a fuga do amigo, o vereador teria voltado para a porta da casa e começado a xingar e ameaçar a ex-esposa, inclusive dizendo que "acabaria com a vida dela". A vítima, que não sofreu ferimentos graves, acionou a Polícia Militar.

Os policiais localizaram o vereador na casa de sua avó, onde ele reside atualmente. Em depoimento, o suspeito alegou que havia passado pela casa da ex-esposa após uma reunião e que, ao ouvir vozes no segundo andar, subiu no poste de luz para verificar o que estava acontecendo. Ao entrar na casa, ele teria visto a ex-esposa com um homem tomando um drinque e se sentido desrespeitado, o que o levou a gritar com o homem e a agredir a ex-esposa.

A versão do vereador, no entanto, foi contestada pela vítima e pelo amigo dela. A vítima, que dispensou atendimento médico, prestou uma representação formal contra o ex-marido.

O vereador foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Sete Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A nossa reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal de Fortuna de Minas e aguarda retorno.

Da redação com informações do 19ºBPM