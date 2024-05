Gangue assalta residência em Curvelo e rouba R$ 500, joias e bebidas.

Quatro indivíduos assaltaram uma residência no bairro Ponte Nova, em Curvelo, na manhã desta quinta-feira (09), rendendo as vítimas e subtraindo diversos itens de valor.

Foto: Reprodução/ Internet

O crime aconteceu por volta das 7h da manhã, quando as vítimas, que estavam em casa, foram surpreendidas pela chegada dos suspeitos. De acordo com os relatos, dois dos indivíduos estavam com os rostos tampados por camisetas, enquanto os outros dois não usavam nenhuma cobertura. Todos eram descritos como jovens e altos, com um deles sendo moreno e com diversas tatuagens pelo corpo.

Armados com uma pistola prateada, os assaltantes renderam as vítimas e as levaram para um cômodo da casa, onde as mantiveram sob cárcere por cerca de 1 hora e 20 minutos. Durante esse tempo, os criminosos questionaram as vítimas sobre a existência de joias e dinheiro, e reviraram a casa em busca de valores.

Na ação, os autores levaram R$500,00 em dinheiro, vários cheques, um cartão de crédito do Banco do Brasil, uma caixa com aproximadamente 8 relógios de diversas marcas, um relógio de pulso Rolex com pulseira de metal, um relógio de pulso Constantino, um relógio de pulso Nike, um relógio de pulso American Colt, uma pulseira de metal da marca Invicta, e diversas bebidas, incluindo whisky, vinhos e champanhe.

Após o roubo, os suspeitos fugiram do local. As vítimas acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e iniciou as investigações.

Até o fechamento desta matéria ninguém foi preso

