Polícia investiga duplo homicídio em Sete Lagoas

Um casal, sendo uma mulher de 19 anos e um homem de 30, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10), na Rua Curumim, no bairro Emília, em Sete Lagoas. As vítimas, ainda não identificados, foram encontradas no quintal da casa com ferimentos de tiros.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceram por volta das 2h da madrugada, quando entre 4 e 6 disparos foram ouvidos por vizinhos. No entanto, a PM só foi acionada por volta das 9h, após um pastor ter recebido informações de que moradores da região ouviram os estampidos, mas ninguém havia chamado a polícia.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um terreno com várias moradias. Próximo à porta de uma das casas, o corpo do homem estava caído com múltiplos ferimentos à bala. Já dentro da residência, a mulher também foi encontrada sem vida. Ambos foram atingidos na cabeça.

A PM informou que ainda não há suspeitos ou motivação para o duplo homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os primeiros levantamentos.

Da redação