Polícia Civil prende suspeito de estelionato em Curvelo; maioria das vítimas eram idosos

Na última sexta-feira (10/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) executou mandado de prisão preventiva contra um indivíduo de 26 anos, suspeito de envolvimento em mais de 20 casos de estelionato na cidade de Curvelo, localizada na região Central do estado.

Motocicleta apreendida em Curvelo durante prisão do suspeito de estelionato. Foto: PCMG.

De acordo com as investigações, o suspeito teria se aproveitado da confiança das vítimas, utilizando sua influência e informações adquiridas durante seu emprego em instituições financeiras para realizar empréstimos sem consentimento e/ou desviar os valores obtidos. A maioria das vítimas é composta por pessoas idosas.

Durante as diligências, foram confiscados documentos, um celular, uma máquina de cartão, uma motocicleta e outros objetos que serão utilizados para dar continuidade às investigações.

Da Redação com PCMG

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI