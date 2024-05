Guarda Civil detém homem suspeito de agressão à mulher em Sete Lagoas

Na madrugada deste sábado (11) a Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas (GCM) interveio numa discussão de casal no bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas, conduzindo o homem para a delegacia por suspeita de agressão à mulher.

Foto: GCM

A guarnição da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) fazia um patrulhamento preventivo no bairro Cidade de Deus quando se deparou com o casal discutindo. Após abordarem o casal, a mulher alegou ter sido agredida por seu companheiro.

A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar e o suspeito conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para sequência da investigação.

Da Redação com GCM Sete Lagoas

