Polícia prende homem por roubo a posto de gasolina em Matozinhos durante a madrugada

Na madrugada desta quarta-feira (15), no bairro Presidente em Matozinhos, uma ação policial resultou na prisão de um suspeito de roubo. Durante um patrulhamento na Avenida Caio Martins, os policiais foram informados sobre um assalto no Auto Posto Matozinhos.

Imagem ilustrativa

No local, o frentista confirmou o roubo e descreveu o autor. Com base nessas informações, a polícia localizou o suspeito a dois quarteirões de distância, carregando uma sacola com moedas, um talão de cheques e uma nota de cinco reais.

Durante a abordagem, o suspeito não resistiu e entregou os itens que estava carregando. A polícia conseguiu recuperar 96% dos valores roubados.

Vale destacar que o suspeito possui registros policiais anteriores por tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido à delegacia de Matozinhos para os procedimentos legais, onde afirmou não necessitar de atendimento médico. As autoridades tomaram as medidas cabíveis diante do ocorrido.

Da Redação com Por Dentro de Tudo