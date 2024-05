Suspeito é preso com mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago no aeroporto de Confins

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (14) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH. De acordo com a Polícia Federal, ele havia engolido cápsulas de cocaína, que estavam alojadas em seu estômago.

Foto: Polícia Federal

Segundo as investigações, o destino final seria Paris, na França. Ao ser descoberto pela polícia no aeroporto, o homem foi preso e encaminhado ao Hospital João XXIII para a retirada das cápsulas. No total, foram encontradas 113 cápsulas. O hospital não divulga o estado de saúde dos pacientes.

O suspeito responderá por tráfico internacional de drogas e, se condenado, poderá enfrentar uma pena de até 25 anos de prisão.

Da Redação com Globo Minas