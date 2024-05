Quadrilha furta drogaria em Pedro Leopoldo e leva mais de R$ 5 mil em produtos

Um grupo de quatro indivíduos, dois homens e duas mulheres, furtou a Drogaria Araújo, localizada na Rua Comendador Antonio Alves, no centro de Pedro Leopoldo, na noite da última terça-feira (14). O crime, que resultou em um prejuízo de mais de R$ 5 mil para o estabelecimento, foi registrado pela Polícia Militar e está sendo investigado.

De acordo com informações da PM, os suspeitos entraram na drogaria por volta das 21h21 e agiram de forma coordenada para distrair os funcionários. Enquanto isso, outros membros do grupo subtraíram diversos itens das prateleiras, incluindo produtos de alto valor.

Após constatar o furto, o gerente da drogaria acionou a polícia, que compareceu ao local e realizou diligências. As imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento foram fundamentais para a identificação dos suspeitos, que já são conhecidos da polícia por envolvimento em outros crimes semelhantes em cidades da região.

O prejuízo total dos itens furtados foi estimado em R$ 5.127,81. A Polícia investiga o caso, até o momento ninguém foi preso.

