Polícia Civil investiga caso de maus tratos a animais em canil de Sete Lagoas

A Polícia Civil (PCMG) está investigando um canil por suspeita de maus-tratos a animais no bairro Tamanduá, em Sete Lagoas. Na terça-feira, 7 de maio, um homem de 53 anos foi preso no local. Segundo a polícia, ele estaria treinando cães para serem agressivos e violentos.

O delegado Ricardo Maciel, titular da 4ª DP de Sete Lagoas, explicou ao jornal O Tempo que os animais, treinados para "ataque e guarda", seriam alugados para proprietários de estabelecimentos comerciais e residências para serem usados como vigias. No canil, foram encontrados cinco cães, um deles com lesões no corpo e em estado de baixo peso. Havia também um cavalo no local.

"A equipe ainda constatou a inexistência de água e alimentação para os animais, sendo, também, apreendida uma coleira de adestramento", informou a Polícia Civil em nota para o jornal O Tempo e confirmada por nossa reportagem. Ainda segundo o veiculado em O Tempo, o cachorro que estava debilitado foi entregue a um veterinário que o levou para uma clínica e ficou responsável pela sua guarda.

De acodo com o delegado Ricardo Maciel, o inquérito investigativo será concluído em breve. A conclusão depende do prontuário médico-veterinário do cão que estava debilitado.

O adestrador foi "conduzido à delegacia de plantão, onde foi ouvido e autuado em flagrante delito pelo crime de maus-tratos a animais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis". Em contato da reportagem do SeteLagoas.com.br com a Polícia Civil foi informado que o suspeito foi liberado no dia seguinte na audiência de custódia.

As informações sobre o caso chegaram para a Polícia Civil por meio de denúncia anônima.

Defesa se manifesta

Também segundo O Tempo a defesa do investigado alega inocência e diz que o adestrador seria vítima de perseguição da Polícia Civil, complementando que o cão debilitado morava na rua e havia sido resgatado pelo adestrador poucos dias antes da operação e que seu cliente preza pelo trabalho respeitoso aos animais.

Da Redação com O Tempo e PCMG