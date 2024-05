Furto em supermercado de Matozinhos: Ladrão leva facas, biscoitos e chocolate

A Polícia Militar foi acionada após um furto ocorrido no Supermercado Paranaíba, localizado no centro de Matozinhos, na noite de quarta-feira (15). Por volta das 19h30, a gerente do estabelecimento relatou que, ao monitorar as câmeras de segurança, observou um indivíduo retirando facas das embalagens e escondendo-as na cintura, sob a camisa e dentro da calça.

Além disso, o suspeito teria subtraído uma caixa de chocolate e vários pacotes de biscoitos, embora a quantidade e as marcas exatas dos itens não tenham sido especificadas.

Apesar dos esforços, as tentativas de localizar o autor do furto, por meio de rastreamento na área central e nas extremidades da cidade, não tiveram sucesso.

Da Redação com Por Dentro de Tudo