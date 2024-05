Idoso é brutalmente agredido durante assalto em Pedro Leopoldo; suspeito foi preso

Um homem de 79 anos foi vítima de um crime brutal na madrugada de sexta-feira (17), no centro de Pedro Leopoldo. A vítima foi agredida com uma cadeira e teve seus pertences roubados após sua residência ser invadida. O suspeito, já conhecido por crimes contra o patrimônio, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com a Polícia Militar, a empregada doméstica da vítima foi quem acionou a corporação após notar sinais de arrombamento na casa. A equipe policial chegou ao local e encontrou o idoso bastante lesionado. A vítima relatou que foi surpreendida pelo assaltante por volta das 00h10min.

Ao questionar a presença do invasor, ele foi golpeado com uma cadeira na cabeça e revidou, resultando em uma luta corporal. Durante a briga, ele sofreu escoriações pelo corpo. O suspeito conseguiu fugir do local levando uma bolsa com cartões bancários, dois celulares e uma quantia em dinheiro.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Pronto Atendimento de Pedro Leopoldo. Devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

A perícia da Polícia Civil foi acionada ao local e constatou o crime. Imagens de câmeras de segurança da região auxiliaram na identificação do suspeito, que já era conhecido por outros crimes contra o patrimônio. O homem foi localizado na rua Pedro Pereira Lara e tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi detido em flagrante.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime e disse ter trocado um dos celulares roubados por drogas. O homem foi encaminhado para a delegacia de Pedro Leopoldo e está à disposição da justiça.

