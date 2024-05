URGENTE: ex-delegado Hudson Maldonado é morto a facadas em Sete Lagoas

Foi assassinado a facadas nesta quarta-feira (22) o ex-delegado e advogado criminalista Hudson Maldonado (87 anos), no bairro CDI, em Sete Lagoas. A cuidadora da vítima foi socorrida pelo SAMU. A linha de investigação da causa da morte seria uma suposta dívida.

Foto: Djhessica Monteiro

Informações obtidas com exclusividade pelo SeteLagoas.com.br apontam que um jovem chegou até a casa onde Hudson, já acamado e debilitado pela idade, se encontrava, carregando uma caixa e um galão com líquido inflamável. Se passando por um entregador, ele ludibriou a cuidadora do idoso, repassou este material e quando acessou o imóvel, já ameaçou a mulher.

Já dentro do imóvel, o jovem foi até o quarto do ex-delegado, e desferiu três facadas. Antes, de acordo com a Polícia Militar, a cuidadora do idoso teria ouvido do sicário que estaria ali cobrando uma "dívida" do delegado de 18 anos. Após os golpes, o corpo do idoso foi envolvido em um colchão, onde o criminoso jogou o líquido inflamável e ateou fogo. Finalizado o crime, o autor fugiu.

As Polícias Militar e Civil foram acionadas, juntamente com o Corpo de Bombeiros. A cuidadora, que foi agredida pelo sicário, foi levada pelo SAMU até o hospital, com ferimentos mas sem gravidade. O local do crime foi isolado e há forte movimentação de agentes de segurança. A ocorrência está em andamento e os agentes buscam pelo autor.

Atualização às 14h58 - 22 de maio

A Polícia Civil, por meio de nota à imprensa, afirmou que o corpo de Hudson Maldonado passará por necrópsia, e que as diligências (além da ocorrência) ainda estão em andamento.

Djhessica Monteiro, Filipe Felizardo e Maria Eduarda Alves