Homem é rendido e agredido durante roubo em Sete Lagoas

Um homem foi vítima de um roubo violento em sua casa na manhã de terça-feira (21), no bairro Catarina, em Sete Lagoas. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi rendida dentro da residência e amarrada com fios de cobre.

De acordo com o relato da vítima, ele saiu de casa para ir à missa e, ao retornar por volta das 10h50, percebeu que uma janela estava aberta. Ao se aproximar do quarto, ele encontrou um indivíduo em sua casa.

Uma luta corporal se iniciou, mas o assaltante ameaçou a vítima com uma chave de fenda e a obrigou a não reagir. Em seguida, ele amarrou uma toalha na boca da vítima e prendeu suas mãos com fios de cobre.

Durante cerca de 20 minutos, o criminoso roubou aproximadamente R$700, cinco pares de tênis novos e dois celulares. Antes de fugir, ele ainda agrediu a vítima com chutes na barriga e levou os itens roubados em duas sacolas.

A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local, mas o assaltante já havia fugido. Apesar das buscas, ninguém foi preso até o momento.

