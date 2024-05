Banheiros químicos são furtados de igreja em Sete Lagoas

O cúmulo: foram furtados, na madrugada dessa terça-feira (22), banheiros químicos que estavam sendo utilizados em uma festa religiosa, no condomínio Lago Azul, em Sete Lagoas.

Foto: reprodução redes sociais

Uma das moradoras procurou a reportagem do SeteLagoas.com.br relatando a situação: eram dois banheiros, de cor laranja, que foram alugados para a festa da Comunidade Divino Espírito Santo, que ocorreu no último final de semana, na rua Urcine Barbosa. Não havia na região câmeras de segurança que pudessem ter flagrado a ação.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma cerca de arame foi cortada para que os indivíduos pudessem furtar os banheiros. Até agora, ninguém foi encontrado.

Da redação

