Polícia Civil confirma linha de investigação sobre o assassinato de Hudson Maldonado

A Polícia Civil de Sete Lagoas confirmou, em nota enviada para a imprensa nesta quinta-feira (23), a linha de investigação e o principal suspeito de matar o ex-delegado Hudson Maldonado (86 anos), no bairro CDI, em Sete Lagoas.

De acordo com a corporação, uma perícia foi até a casa onde estava a vítima e coletou vestígios da ação. O autor seria um ex-policial civil: "[A Polícia Civil] trabalha com a possível linha de investigação a sua exclusão do quadros da instituição por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) face a prática de transgressão disciplinar de natureza grave, bem caracterizado como crime do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva)", como dito em nota.

"A suposta motivação do crime se deve ao fato da vítima ter tido participação ativa no processo administrativo. Todos os esforços são empreendidos visando localizar o envolvido", completa o comunicado.

Filipe Felizardo