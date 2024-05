Adolescente de 17 anos é apreendido por suspeita de matar tio em Lagoa Santa

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de quinta-feira (23) suspeito de matar a tiros o próprio tio, de 41 anos, no bairro Santos Dumont II, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PMMG), a motivação do crime seria uma vingança após a vítima ter denunciado o adolescente e seus dois irmãos por tráfico de drogas.

Foto: Reprodução/ Internet

O crime aconteceu por volta das 22h, na rua Mendes Júnior. A PM foi acionada por moradores que ouviram os disparos. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Familiares da vítima informaram à PM que o autor do crime seria o sobrinho da vítima, o adolescente de 17 anos. De acordo com os relatos, há algumas semanas, a vítima denunciou seus três sobrinhos, todos irmãos, por tráfico de drogas. Na ocasião, dois dos irmãos foram presos, mas o terceiro, o menor de idade, conseguiu fugir. Desde então, ele vinha fazendo ameaças de morte ao tio.

Na noite do crime, a vítima estava na porta de casa quando o sobrinho chegou em um carro e atirou contra ele. Após o crime, o adolescente solicitou um carro por aplicativo e fugiu do local.

Com base nas informações colhidas, a PM conseguiu rastrear a corrida do aplicativo e apreendeu o suspeito no bairro Bela Vista, na casa de um parente. No local, os militares também apreenderam porções de maconha, cocaína e crack. O adolescente e as drogas foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil (PCMG).

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela PCMG.

Importunação sexual

Durante as investigações, a irmã da vítima e mãe do adolescente, revelou à polícia que o homem também vinha sofrendo ameaças de morte há seis meses por uma suposta importunação sexual. No entanto, ela não soube informar o nome do autor das ameaças. A mulher também disse que havia conversado com o filho poucas horas antes do crime, e que ficou sabendo do assassinato por suas filhas.

A PCMG ainda vai apurar a fundo todas as circunstâncias do crime, inclusive a denúncia de importunação sexual.

Da redação com O Tempo